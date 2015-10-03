III Международный музыкальный фестиваль «Посольские дары» порадует публику уникальной программой из четырёх концертов, каждый из которых представляет собой самостоятельный эксклюзивный проект: это гала-концерты «Миры Сергея Дягилева. Русские сезоны», «Музыкальная Европа эпохи ар деко», монографический проект «Игорь Стравинский — классик авангарда» и джазовый концерт Jazz Age. Фестиваль приурочен к масштабному музейному проекту «Элегантность и роскошь ар деко. Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels».

Среди участников - победители конкурса им. П. И. Чайковского, прославленные коллективы и музыканты из России, Италии, Японии и Польши. Прозвучат как широко известные, так и редко исполняемые произведения. Концерты состоятся 10, 14, 20 и 24 октября в Оружейной палате Московского Кремля.

Перед концертом у каждого гостя будет уникальная возможность посетить постоянную экспозицию Оружейной палаты Московского Кремля.

Ознакомиться с программой концертов и приобрести билет можно на сайте http://www.kreml.ru/.