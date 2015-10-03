|Вечер памяти В.К. Мержанова
|[дек. 22, 2015|12:33 am]
Академическая музыка
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22 декабря в 19:00 в зале музыкальной школы АМУ при МГК (Мерзляковский переулок, дом 11) состоится классный вечер Александра Марковича Малкуса, посвященный памяти Виктора Карповича Мержанова.
Три года назад, 20-го декабря 2012, ушел из жизни выдающий советский пианист и педагог, Народный Артист СССР, профессор В.К. Мержанов. В течение продолжительного времени А.М.Малкус был его ассистентом в Московской консерватории.
В концерте будут выступать ученики А.М.Малкуса, студенты училища и консерватории, а также будет представлено педагогическое наследие В.К. Мержанова в лице его выпускников, лауреатов международных конкурсов: М. Ковалева, Л. Маеговой и Н. Рахманиной, с которыми, будучи ассистентом, также много и плодотворно занимался А.М.Малкус.
Вход свободный
Подробности:
http://www.amumgk.ru/main/concerts/halls/concert-hall-school/concerts_1986.html