Antonio Soler: Harpsichord Sonatas from the Morgan Library (2015) [ноя. 21, 2015|05:51 am] Академическая музыка

erica_carlini

Antonio Soler:

Harpsichord Sonatas from the Morgan Library (2015)

Предлагаю Вам услышать недавно обнаруженный манускрипт новых клавесинных сонат Антонио Солера. Исполняет молодой клавесинист Диего Арес.

https://yadi.sk/d/j9gtSGv1kcMeb

