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Академическая музыка [entries|archive|friends|userinfo]
Академическая музыка

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Giustini & Paradisi 12 Sonatas per cembalo [дек. 30, 2016|08:32 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, ]

Lodovico Giustini (1685-1743)
12 Sonatas per cembalo, 1732
https://yadi.sk/d/tuNO61Fa35zSTK
Domenico Paradisi (1707-1791)
12 Sonatas per cembalo, 1754
(Fernando de Luca)
https://yadi.sk/d/lxxbA5ES35zeb5
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Alessandro Scarlatti (1660-1725) 28 Toccatas and other cembalo works [дек. 11, 2016|12:01 am]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, , ]

Alessandro Scarlatti (1660-1725)
28 Toccatas and other cembalo works
(Fernando de Luca)

https://yadi.sk/d/F_z1h_c432wT2c
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Domenico Cimarosa (1749-1801) 88 sonatas per cembalo [ноя. 27, 2016|02:42 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, ]

Domenico Cimarosa (1749-1801)
*88 sonatas per cembalo*
(Fernando de Luca)
https://yadi.sk/d/HEoOXjybzZWnE
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Музыка Святослава Бэлзы [ноя. 17, 2016|02:55 pm]
Академическая музыка

tushinetc
В музее А.С.Пушкина, что на Пречистенке, прошёл вечер памяти Святослава Бэлзы. Большой знаток музыки, он приобщил к высокой культуре многие поколения наших людей. Был ведущим в программах "Большая опера" и "Большой балет". Вёл "Новогодний вокзал мечты с Юрием Башметом"

IMG_9116.JPG
Побывать на вечереСвернуть )
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William Herschel (1738-1822) - 6 Harpsichord Sonatas (with violin accompanied) (1769) [ноя. 17, 2016|02:16 am]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, ]

William Herschel (1738-1822) 
6 Harpsichord Sonatas
(with violin accompanied, 1769)
Предлагаю услышать редкий диск с клавирной музыкой знаменитейшего астронома.
Кросспост с ReciClassiCat

http://www108.zippyshare.com/v/MgW0fbhi/file.html
https://yadi.sk/d/qJJbtZ2R356cyw
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Francesco Durante a la scuola napoletana (Fernando de Luca) [ноя. 13, 2016|03:56 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, ]

Francesco Durante
*A la scuola napoletana*
(Fernando de Luca)
Клавесинные сочинения Дуранте, его учеников и учителей
https://drive.google.com/file/d/0B4H58ObUqc2GeDJTUXduenk5MXc/view?usp=sharing
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Музеи Московского Кремля проведут III Международный музыкальный фестиваль «Посольские дары» [авг. 31, 2016|12:40 pm]
Академическая музыка

f_h_dis_gis


III Международный музыкальный фестиваль «Посольские дары» порадует публику уникальной программой из четырёх концертов, каждый из которых представляет собой самостоятельный эксклюзивный проект: это гала-концерты «Миры Сергея Дягилева. Русские сезоны», «Музыкальная Европа эпохи ар деко», монографический проект «Игорь Стравинский — классик авангарда» и джазовый концерт Jazz Age. Фестиваль приурочен к масштабному музейному проекту «Элегантность и роскошь ар деко. Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels».

Среди участников - победители конкурса им. П. И. Чайковского, прославленные коллективы и музыканты из России, Италии, Японии и Польши. Прозвучат как широко известные, так и редко исполняемые произведения. Концерты состоятся 10, 14, 20 и 24 октября в Оружейной палате Московского Кремля.

Перед концертом у каждого гостя будет уникальная возможность посетить постоянную экспозицию Оружейной палаты Московского Кремля.

Ознакомиться с программой концертов и приобрести билет можно на сайте http://www.kreml.ru/.

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Christoph Graupner (1683-1760) *Monatliche Clavier Fruchte* 12 Suites per cembalo [авг. 30, 2016|11:41 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, ]

Christoph Graupner (1683-1760)
*Monatliche Clavier Fruchte*
12 Suites per cembalo
(Fernando de Luca)
https://yadi.sk/d/yWYQSXDxuca9e
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Rameau J-P (1683-1764) Theatrical Suite 'Platee' 1745 for 2 Harpsichord [июл. 27, 2016|03:19 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Rameau J-P (1683-1764)
Theatrical Suite 'Platee', 1745 for 2 Harpsichord
(Menno van Delft, Guillermo Brachetta)
https://yadi.sk/d/IO5P7i-htfxh5
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Marin Marais (1656-1728) Pieces pour le clavecin 'Alcide' [июл. 23, 2016|02:18 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Marin Marais (1656-1728)
*Pieces pour le clavecin 'Alcide'*
 (Marie van Rhijn)
https://yadi.sk/d/Wq4mQTl9tZ7Rc

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Harpsichord music of the contemporary Baroque Revival (F. de Luca) [июл. 17, 2016|02:54 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Harpsichord music
of the contemporary Baroque Revival
(Fernando de Luca)
https://yadi.sk/d/-wLe2gx0tNAiB
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Fantasia Baroque - Improvisationen fur 2 Cembali [июл. 5, 2016|01:34 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Fantasia Baroque
Improvisationen fur 2 Cembali
(Aleksandra & Alexander Grychtolik)
https://yadi.sk/d/oY1nc7gGt2Jdh
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Необычный концерт блистательной Виты Васильевой с соборе Петра и Павла [июл. 5, 2016|12:12 pm]
Академическая музыка

tushinetc
Блистательная певица Вита Васильева дала необычный концерт "AVE MARIA" в Лютеранском Кафедральном соборе Петра и Павла в Москве. Смелое решение петь в здании со сложнейшей акустикой. И Вита отлично с этим справилась. Её волшебное сопрано витало по собору, а чарующий орган, на котором играл Игорь Белоконь добавлял красок в исполнение.

Вита Васильева
IMG_8360.jpg
Смотреть концертСвернуть )
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Josep Galles (1758-1836) Sonatas for Harpsichord [июл. 4, 2016|01:56 am]
Академическая музыка

erica_carlini
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Josep Galles (1758-1836)
Sonatas for Harpsichord
(Michele Benuzzi)
https://yadi.sk/d/wUvDayGPsyB3u
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Mozart W.A. Harpsichord sonatas [июн. 27, 2016|05:44 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Mozart W.A.
Harpsichord sonatas
K.310/331/333/545/576
(Fernando de Luca)
https://yadi.sk/d/MxmQtt-0spqZQ
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Фантастическая классика у Кремлёвских стен [июн. 5, 2016|02:16 pm]
Академическая музыка

tushinetc
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В рамках книжного фестиваля Красная Площадь в Москве прямо на площади концерт дал Государственный симфонический оркестр Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", а дирижировал Денис Власенко - блестящий дирижёр. Я давно слежу за его профессиональным ростом и вот сегодня он просто летал над сценой и Красной площадью. И весь оркестр был великолепен. А выдающийся скрипач Вадим Репин был неподражаем. Звуки скрипки хрустально лились над Москвой. Был исполнен саундтрек, который современный греческий композитор Афродита Райкопулу написала к немому фильму Love, снятому в Голливуде в 1927 году, а Вадим Репин адаптировал его к концерту. А также ария Ленского из "Евгения Онегина", специально сделанная для скрипки. И под конец был совершенно шикарный финал из Концерта для скрипки с оркестром № 1 Макса Бруха. А на экран транслировались отрывки из разных фильмов по мотивам книг Льва Толстого.

01. Дирижёр Денис Власенко
IMG_4240.jpg
Побывать на концерте на Красной площадиСвернуть )
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John Jones (1728-1796) 8 Setts of Lessons for harpsichord (1754) [июн. 3, 2016|05:00 am]
Академическая музыка

erica_carlini
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John Jones (1728-1796)
8 Setts of Lessons for Harpsichord (1754)
Mitzi Meyerson
https://yadi.sk/d/OIgSqXnlsDbm9
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John Blow (1649-1708) Collection pieces for harpsichord (1698 & 1700) [май. 29, 2016|12:17 am]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, ]

John Blow (1649-1708)
Collection pieces for harpsichord (1698 & 1700)
Fernando de Luca
https://yadi.sk/d/wFVcfdcUs5oFd
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Дорогами Просекко [апр. 22, 2016|05:44 pm]
Академическая музыка

tushinetc
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Маэстро Юрий Башмет дал изумительный гала-концерт в Большом Зале Консерватории в честь фестиваля "Дорогами Просекко", который состоится в итальянской провинции Венето. Он пройдёт в Италии уже в четвёртый раз. И интересно, что музыкальные произведения там исполняют не только в концертных залах, но и в парках, соборах, театрах.

01. Маэстро Юрий Башмет
IMG_5402.JPG
Побывать на концертеСвернуть )
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William Boyce (1711-1779) 10 Voluntaries for harpsichord [апр. 21, 2016|04:27 am]
Академическая музыка

erica_carlini
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William Boyce (1711-1779)
*10 Voluntaries for harpsichord*
(Fernando de Luca)
https://yadi.sk/d/Qh2GO1WvrAVpE

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Carl Philipp Emanuel Bach: 6 Preussische und 6 Wurttembergische Sonaten [апр. 12, 2016|03:11 am]
Академическая музыка

erica_carlini
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Carl Philipp Emanuel Bach:
6 Preussische und 6 Wurttembergische Sonaten
(Wq.48-49)
Pieter-Jan Belder
https://yadi.sk/d/TfWnac8Vqv3L5

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Pietro Giuseppe Sandoni (1685-1748) 6 Lessons for the Harpsichord [апр. 10, 2016|01:42 am]
Академическая музыка

erica_carlini
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Pietro Giuseppe Sandoni  (1685-1748) 
*6 Lessons for the Harpsichord, 1745*
Fernando de Luca
https://yadi.sk/d/2TEejuVHqsAXM
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Handel 'Concerti grossi, Op. 6' (Transc. per deux clavecins) [апр. 10, 2016|12:12 am]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, , ]

G.F. Handel
*Concerti grossi, Op. 6*
(Transc. per deux clavecins
(M. Podeur & O. Bass)
https://yadi.sk/d/luml4ZvKqs84b
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Rutini Giovanni Marco (1723-1797) *6 Harpsichord sonatas op.5* [апр. 6, 2016|11:07 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Giovanni Marco Rutini (1723-1797)
*6 Harpsichord sonatas op.5*
(F. de Luca)
https://yadi.sk/d/lPo1oP8Qqo4EH

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Giovanni Battista Martini *6 Cembalo sonatas, 1747* [апр. 6, 2016|11:04 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Giovanni Battista Martini
*6 Cembalo sonatas, 1747*
(F. de Luca)
https://yadi.sk/d/8wCVpsE_qo46F
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Консерватория, фортепиано и 3D-проекция. Невозможное стало возможным [апр. 1, 2016|10:34 am]
Академическая музыка

tushinetc
Московская Консерватория удивляет. Казалось бы, такой консервативный храм музыки. Ан нет...В Консерватории вот уже второй раз прошёл 3D-концерт классической музыки. На этот раз фортепианной. Произведения Шопена и Скрябина виртуозно исполнял молодой пианист Дмитрий Шишкин. И всё это при поддержке компании Artnovi, которая идёт на шаг вперёд своего времени и которая работала, например с Pink Floyd, ставя световое 3D-шоу

01. Московскую Консерваторию не узнать. Рояль в темноте и 3D-проекция на экране
IMG_7020.jpg
Побывать на уникальном 3D-концертеСвернуть )
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John Christopher Smith (1712-1795) 6 Suites of Lessons for Harpsichord op.3 (1755) [мар. 24, 2016|09:41 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, ]

John Christopher Smith (1712-1795)
*6 Suites of Lessons for Harpsichord op.3 (1755)*
Julian Perkins
https://yadi.sk/d/gKx4-Qc2qTBTL
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Kozeluch Complete Keyboard Sonatas, Vol. 5 [мар. 6, 2016|03:17 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Leopold Kozeluch
Complete Keyboard Sonatas, Vol. 5
(Kemp English)
https://yadi.sk/d/AaiwFcpfpwoMp
Предыдущие 4 части можно скачать тут
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Hardenack Otto Conrad Zinck (1746-1832) 12 Piano sonatas 1783 & pieces [мар. 6, 2016|01:45 am]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|]

Hardenack Otto Conrad Zinck (1746-1832)
12 Piano sonatas, 1783 & pieces
(Thomas Trondhjem)
https://yadi.sk/d/nN8-1iqmpwS7J

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Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800) Piano works [мар. 6, 2016|01:42 am]
Академическая музыка

erica_carlini
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Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800)
Piano works
(Thomas Trondhjem)
https://yadi.sk/d/W3kvDNv9pwS3W
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Sebastian de Albero (1722-1756) 6 Harpsichord Recercatas, Fugas and Sonatas [фев. 28, 2016|09:21 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Sebastian de Albero (1722-1756)
*6 Harpsichord Recercatas, Fugas and Sonatas*
(Alejandro Casal)
https://yadi.sk/d/6AWwM4p-pgWMx

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Gottlieb Muffat (1690-1770) 6 Suites per cembalo [фев. 19, 2016|01:05 am]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, ]

Gottlieb Muffat (1690-1770)
*6 Suites per cembalo*
(Borbala Dobozy)

https://yadi.sk/d/GAHDfU2Yp5mv9
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Концерт памяти Юрия Усова в Московской Консерватории [янв. 31, 2016|08:01 pm]
Академическая музыка

tushinetc
В Малом зале Московской Консерватории прошёл замечательный концерт памяти Юрия Алексеевича Усова - основоположника отечественной области прикладного музыкознания – истории исполнительства на духовых инструментах, Заслуженного деятеля искусств РСФСР, члена Союза композитров СССР, доктора искусствоведения, профессора. Его исследования в этой области заложили фундамент для последующих исследователей России и союзных республик. Им была сформирована научная школа, которая и в наши дни развивается его учениками и последователями.

01. А открыла концерт внучка Юрия Усова - Ника, которая шикарно исполнила произведение Гайдна "Мы дружим с музыкой" и русскую народную песню "Как пошли наши подружки"
IMG_1748.jpg
Побывать на концертеСвернуть )
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Какое произведение Саверио Меркаданте? [янв. 17, 2016|12:26 pm]
Академическая музыка

meursault_vs
В передаче о Бродском звучит музыка Саверио Меркаданте.
Пожалуйста подскажите как называется произведение?
Вот здесь можно послушать на 6,35 минуте
http://www.svoboda.org/audio/26995469.html
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Феерический "Концерт классической музыки в 3D" в Консерватории [янв. 16, 2016|06:03 pm]
Академическая музыка

tushinetc
А это было прекрасно! Затемнённая Московская Консерватория, подсвеченные пюпитры музыкантов создали в зале атмосферу уюта, а потрясающие 3D-проекции уносили в мир фантастического праздника и космической феерии. И всё это под "Щелкунчика" П.И.Чайковского и "Поэмы экстаза" А.Н.Скрябина. Кажется, эта атмосфера необычности вдохновила музыкантов Российского Национального Оркестра, художественным руководителем которого является Михаил Плетнёв, а также дирижёра Дмитрия Крюкова настолько, что они играли не просто отлично. Это было великолепно! А организатором этой феерии выступила компания Artnovi , с командой художников, прославившихся организацией световых 3D-шоу на концертах группы Pink Floyd и множеством световых шоу на различных фестивалях и площадках. В строгой Консерватории фотографировать было нельзя, но мы ж блогеры, поэтому фотографии есть:) Конечно они не могут передать всю красоту 3D-феерии, но почувствовать её вы можете.

01.
IMG_7506.jpg
Побывать на уникальном 3D-концертеСвернуть )
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Domenico Alberti (1710-1740) Complete Keyboard Music [янв. 9, 2016|09:51 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, ]

Domenico Alberti (1710-1740)
Complete Keyboard Music 4-CD
cd-1 Organ sonatas
cd-2 Fortepiano sonatas
cd-3 Harpsichord sonatas
cd-4 8 Harpsichord sonatas op.1
(Manuel Tomadin)
https://yadi.sk/d/YzF-oxoXmmMFC


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Baldassare Galuppi (1706-1785) *6 Harpsichord Sonatas, Op. 1* [янв. 9, 2016|02:20 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, , ]

Baldassare Galuppi (1706-1785)
6 Harpsichord Sonatas, Op. 1
(Andrea Chezzi)
https://yadi.sk/d/-JoTF7_YmktvV

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Почему Вольфганг не играл? [янв. 1, 2016|09:18 pm]
Академическая музыка

nonmusicologist
Кто сегодня смотрел новогодний концерт из Музикферайна, вероятно, заметил, как флейтист Брайншмид все первое отделение просто сидел в оркестре и смотрел на Янсонса.
Вопрос: что это было?
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Вечер памяти В.К. Мержанова [дек. 22, 2015|12:33 am]
Академическая музыка

pirlipato4ka
22 декабря в 19:00 в зале музыкальной школы АМУ при МГК (Мерзляковский переулок, дом 11) состоится классный вечер Александра Марковича Малкуса, посвященный памяти Виктора Карповича Мержанова.



Три года назад, 20-го декабря 2012, ушел из жизни выдающий советский пианист и педагог, Народный Артист СССР, профессор В.К. Мержанов. В течение продолжительного времени А.М.Малкус был его ассистентом в Московской консерватории.

В концерте будут выступать ученики А.М.Малкуса, студенты училища и консерватории, а также будет представлено педагогическое наследие В.К. Мержанова в лице его выпускников, лауреатов международных конкурсов: М. Ковалева, Л. Маеговой и Н. Рахманиной, с которыми, будучи ассистентом, также много и плодотворно занимался А.М.Малкус.

Вход свободный
Подробности:
http://www.amumgk.ru/main/concerts/halls/concert-hall-school/concerts_1986.html
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(без темы) [дек. 20, 2015|08:19 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
W.A. Mozart 6 Wiener Sonatinen K.439b
(transcripta per cembalo)
Fernando de Luca
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Harpsichord masterpieces Vol. 8 (Fernando de Luca) [дек. 20, 2015|08:16 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Harpsichord masterpieces Vol. 8
В 8-ую часть вошли:
Johann Gottfried Schwanenberger: Sonatas in Bb-dur & C-dur
 Beethoven: Sonata C-dur op 2-3
Sonata A-dur op 2-2
Sonata D-dur op 10-3
Sonata Es-dur op 7
Sonata F-dur op 10-2
Miguel Robaina Sonata and Suite
Graupner Partita A-dur
Fernando de Luca -  harpsichord

https://yadi.sk/d/lALalrFImMbbV

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Antonio Soler: Harpsichord Sonatas from the Morgan Library (2015) [ноя. 21, 2015|05:51 am]
Академическая музыка

erica_carlini
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Antonio Soler:
Harpsichord Sonatas from the Morgan Library (2015)
Предлагаю Вам услышать недавно обнаруженный манускрипт новых клавесинных сонат Антонио Солера. Исполняет молодой клавесинист Диего Арес.
https://yadi.sk/d/j9gtSGv1kcMeb
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Eliza Turner 6 Lessons for the Harpsichord, 1756 [ноя. 1, 2015|05:01 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Eliza Turner
6 Lessons for the Harpsichord,1756
(Fernando de Luca)
https://yadi.sk/d/wmPZUqRWkA4xp

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Anna Bon (1740-?) 6 Sonatas per cembalo, 1757 [окт. 13, 2015|02:50 am]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, ]

Anna Bon (1740-?)
6 Sonatas per cembalo, 1757
(Fernando de Luca)
https://yadi.sk/d/d0-ZW__ejh8gF
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Georg Ph. Telemann 6 Ouvertures per cembalo [окт. 5, 2015|05:47 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
[Tags|, , ]

G.Ph.Telemann
*6 Cembalo Ouvertures* TWV 32.5-10
(Fernando de Luca)
https://yadi.sk/d/llx9EuzEjXbk4
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Концерт Егора Резникова, 3 октября 2015 г. [сент. 30, 2015|08:19 pm]
Академическая музыка

reweiv


Раннехристианское пение
    IV - XI в.в.

Суббота 3 октября 2015
    Храм Космы и Дамиана
    в Шубине

Начало в 20:30

    Столешников пер., 2, м. "Театральная", "Пушкинская" .

В пользу благотворительного фонда церкви.

(Убедительная просьба не опаздывать)
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Егор Резников. Мастер-классы. 28 сентября — 3 октября 2015 г. [сент. 27, 2015|11:05 pm]
Академическая музыка

reweiv
 
МГК им. П.И.Чайковского

28 сентября — 3 октября 2015 г.

Мастер-классы «Аутентичное пение в чистом строе на материале раннехристианских
антифонов и древнерусских песнопений» профессора Парижского университета Егора Резникова.

Начало в 16.00 ежедневно. Первый сбор участников в фойе Рахманиновского зала Консерватории.

Адрес: Большая Никитская ул., 13
Проезд: ст. метро "Охотный ряд", "Арбатская", "Библиотека им. Ленина"
Вход свободный, но при себе необходимо иметь удостоверение личности.
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C.Ph.E. Bach (1714-1788) Selected Sonatas for Harpsichord [сент. 14, 2015|03:43 am]
Академическая музыка

erica_carlini
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C.Ph.E. Bach (1714-1788)
Selected Sonatas for Harpsichord
(Ferando de Luca)
https://yadi.sk/d/C0goevZ9iw4vX
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Harpsichord masterpieces Vol. 7 (Fernando de Luca) [сент. 10, 2015|09:56 pm]
Академическая музыка

erica_carlini
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Harpsichord masterpieces Vol. 7
(Fernando de Luca)
Клавесинист и популяризатор клавесинной музыки, итальянский Маэстро представляет 7-ую часть клавесинной музыки.
https://yadi.sk/d/IZv-pIhhizkH9

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Francesco Geminiani (1687-1762) 6 Concerti grossi Op.3 (Version per Cembalo), 9 Pieces de clavecin [сент. 10, 2015|02:20 am]
Академическая музыка

erica_carlini
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Francesco Geminiani (1687-1762)
*6 Concerti grossi Op.3 (Version per Cembalo)*
9 Pieces de clavecin
Stefano Demicheli
https://yadi.sk/d/l89gygCaiyfoS

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