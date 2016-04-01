Михаил Брацило (tushinetc) wrote in ru_classical,
Михаил Брацило
tushinetc
ru_classical

Консерватория, фортепиано и 3D-проекция. Невозможное стало возможным

Московская Консерватория удивляет. Казалось бы, такой консервативный храм музыки. Ан нет...В Консерватории вот уже второй раз прошёл 3D-концерт классической музыки. На этот раз фортепианной. Произведения Шопена и Скрябина виртуозно исполнял молодой пианист Дмитрий Шишкин. И всё это при поддержке компании Artnovi, которая идёт на шаг вперёд своего времени и которая работала, например с Pink Floyd, ставя световое 3D-шоу

01. Московскую Консерваторию не узнать. Рояль в темноте и 3D-проекция на экране
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В первом отделении на Шопене в начале были некие образы сначала лица, потом природы

02.
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03. По экрану разбежались шарики
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Очень понравилась абстракция, напоминающая балерину. В таких чёрно-белых тонах это напоминало что-то о начале 20 века - такой вернувшийся Серебряный век с его чёрно-белым кино, авангардистскими полотнами и стихами Северянина, есенина, Бунина

04.
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05.
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06. На Скерцо неожиданно появилась кубическая абстракция, такая сеть, которая приближалась всё ближе и ближе и, казалось, вот-вот захватит слушателей
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После антракта Прозвучали "Соната-фантазия" Скрябина и прелюдия "девушка с льняными волосами" из "Острова радости" К.Дебюсси

07. Заинтриговали некие фигуры животных и птиц, как бы оживающие на бумаге под музыку
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08.
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09. А ещё интересны были некие современные авангардистские проекции, будто нарисованные мелом на школьной доске
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Я бы ещё посоветовал вставлять сюжеты из живой природы, шторм, ураган, тихая степь, лес. Всё это очень хорошо ложится под музыку. Надо смелее вводить такие вещи и это будет интересно.

10.
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11. Публика рукоплескала блестящему выступлению Дмитрия Шишкина и требовала на "бис"
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12.
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13.
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14. И он сыграл на "бис".
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15. Но публике было мало, она снова требовала "бисовку"
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16. И Дмитрий ещё раз сыграл на "бис". это триумф!
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16.
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17. Культурные блогеры atlanta_s и annastorm перед началом концерта
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18. Ещё культурные блогеры: kryjevo и taxik
IMG_6985.jpg

19. Консерватория перед концертом
IMG_6982.jpg

20. А ещё в Консерватории очень по старомодному дают звонки колокольчиком. Как-то уютно с ним.
IMG_7042.jpg

Спасибо компании Artnovi за приглашение на такой чудесный концерт

Спасибо самой крутой блогерской банде mosblog , где можно записаться на такие великолепные мероприятия.

Спасибо atlanta_s, annastorm, kryjevo, taxik, nastyono4ka, juliya_lambert nadyavit golubchikav yamamasha annamis kyso4ek_solnca turandot5 natleo_pat selena3003 за хорошую компанию

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