Дорогами Просекко

01. Маэстро Юрий Башмет
На пресс-конференции Юрий Башмет сказал, что программа концерта требует невероятной концентрации и честности. И весь концерт был настолько феерическим, что слушался на одном дыхании. Что-то космическое витало в воздухе.
02. Концерт начался с того, что ректор Московской Консерватории А.С.Соколов вручил Юрию Башмету награду, отметив, что Консерватория гордится своим выпускником
03. Сначала был исполнен Концерт ре мажор для 3-х скрипок с оркестром И.С.Баха. Солисты: Кирилл Кравцов, Арина Шевлякова, Артём Котов
04.
05. "Ноктюрном" Чайковского маэстро удивил. Дело в том, что его всегда исполняли и на скрипке и на виолончели. На альте вот только не исполняли. И вот Юрий Башмет переложил произведение Чайковского на альт и исполнил так шикарно, что, я думаю, что теперь все альтисты возьмут "Ноктюрн" в свою программу
06. Цветы для маэстро после "Ноктюрна"
07. Даниил Трифонов настолько эмоционально играл "Концерт для фортепиано и струнных" Шнитке, что порой мне казалось, что я пришёл на рок-конерт. Это был просто драйв и угар. Не хватило ещё светомузыки и дыма на сцене. Каждая нота проживалась как жизнь
08. Даниил Трифонов
Второе отделение началось с "Концерта для струнного оркестра" Нино Рота. Такой привет из романтических шестидесятых
09.
10.
11. А потом была шикарнейше исполнена "Глория" Вивальди. Солировали Ольга Кульчинская и Елена Асанова вместе с хором "Голоса Контельяно" из Италии
12.
13.
14.
15.
16. А.С.Соколов готовится вручать цветы
17.
18. Автографы в гримёрке
19.
20. Шампанское "Prosekko"
21. Награда от Консерватории
22. Ксения Башмет
23. Дирижёр Денис Власенко
На пресс-конференции перед концертом мэр города Конельяно в котором пройдёт фестиваль, Флориано Замбон сказал: "Когда мы начали этим заниматься, я очень волновался, потому что я знал на каком уровне маэстро Юрий Башмет работает, какие у него требования. Поэтому я с большим трепетом к этому относился. После трёх лет я могу сказать, что фестиваль вырос...Музыка очень объединяет"
24.
Юрий Башмет: "Только "Солисты Москвы" могут взять на себя программу, где очень тонкие стилевые отличия и очень много возможностей звучать разными красками
25.
26. Юрий Башмет на репетиции
27. Ольга Кульчинская
28. Колоритный исполнитель из хора "Голоса Конельяно"
29.
Подписывайтесь на мой блог и на сообщество mosblog. Там вы можете записаться на разные интересные мероприятия.