Михаил Брацило (tushinetc) wrote in ru_classical,
Михаил Брацило
tushinetc
ru_classical

Дорогами Просекко

Маэстро Юрий Башмет дал изумительный гала-концерт в Большом Зале Консерватории в честь фестиваля "Дорогами Просекко", который состоится в итальянской провинции Венето. Он пройдёт в Италии уже в четвёртый раз. И интересно, что музыкальные произведения там исполняют не только в концертных залах, но и в парках, соборах, театрах.

01. Маэстро Юрий Башмет
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На пресс-конференции Юрий Башмет сказал, что программа концерта требует невероятной концентрации и честности. И весь концерт был настолько феерическим, что слушался на одном дыхании. Что-то космическое витало в воздухе.

02. Концерт начался с того, что ректор Московской Консерватории А.С.Соколов вручил Юрию Башмету награду, отметив, что Консерватория гордится своим выпускником
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03. Сначала был исполнен Концерт ре мажор для 3-х скрипок с оркестром И.С.Баха. Солисты: Кирилл Кравцов, Арина Шевлякова, Артём Котов
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04.
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05. "Ноктюрном" Чайковского маэстро удивил. Дело в том, что его всегда исполняли и на скрипке и на виолончели. На альте вот только не исполняли. И вот Юрий Башмет переложил произведение Чайковского на альт и исполнил так шикарно, что, я думаю, что теперь все альтисты возьмут "Ноктюрн" в свою программу
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06. Цветы для маэстро после "Ноктюрна"
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07. Даниил Трифонов настолько эмоционально играл "Концерт для фортепиано и струнных" Шнитке, что порой мне казалось, что я пришёл на рок-конерт. Это был просто драйв и угар. Не хватило ещё светомузыки и дыма на сцене. Каждая нота проживалась как жизнь
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08. Даниил Трифонов
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Второе отделение началось с "Концерта для струнного оркестра" Нино Рота. Такой привет из романтических шестидесятых

09.
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10.
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11. А потом была шикарнейше исполнена "Глория" Вивальди. Солировали Ольга Кульчинская и Елена Асанова вместе с хором "Голоса Контельяно" из Италии
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16. А.С.Соколов готовится вручать цветы
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18. Автографы в гримёрке
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20. Шампанское "Prosekko"
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21. Награда от Консерватории
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22. Ксения Башмет
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23. Дирижёр Денис Власенко
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На пресс-конференции перед концертом мэр города Конельяно в котором пройдёт фестиваль, Флориано Замбон сказал: "Когда мы начали этим заниматься, я очень волновался, потому что я знал на каком уровне маэстро Юрий Башмет работает, какие у него требования. Поэтому я с большим трепетом к этому относился. После трёх лет я могу сказать, что фестиваль вырос...Музыка очень объединяет"

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Юрий Башмет: "Только "Солисты Москвы" могут взять на себя программу, где очень тонкие стилевые отличия и очень много возможностей звучать разными красками

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26. Юрий Башмет на репетиции
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27. Ольга Кульчинская
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28. Колоритный исполнитель из хора "Голоса Конельяно"
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Tags: Башмет
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