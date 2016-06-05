Фантастическая классика у Кремлёвских стен

В рамках книжного фестиваля Красная Площадь в Москве прямо на площади концерт дал Государственный симфонический оркестр Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", а дирижировал Денис Власенко - блестящий дирижёр. Я давно слежу за его профессиональным ростом и вот сегодня он просто летал над сценой и Красной площадью. И весь оркестр был великолепен. А выдающийся скрипач Вадим Репин был неподражаем. Звуки скрипки хрустально лились над Москвой. Был исполнен саундтрек, который современный греческий композитор Афродита Райкопулу написала к немому фильму Love, снятому в Голливуде в 1927 году, а Вадим Репин адаптировал его к концерту. А также ария Ленского из "Евгения Онегина", специально сделанная для скрипки. И под конец был совершенно шикарный финал из Концерта для скрипки с оркестром № 1 Макса Бруха. А на экран транслировались отрывки из разных фильмов по мотивам книг Льва Толстого.
01. Дирижёр Денис Власенко 02. Вадим Репин
03. Оркестр "Новая Россия"
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