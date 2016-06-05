Михаил Брацило (tushinetc) wrote in ru_classical,
Михаил Брацило
tushinetc
ru_classical

Фантастическая классика у Кремлёвских стен

В рамках книжного фестиваля Красная Площадь в Москве прямо на площади концерт дал Государственный симфонический оркестр Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", а дирижировал Денис Власенко - блестящий дирижёр. Я давно слежу за его профессиональным ростом и вот сегодня он просто летал над сценой и Красной площадью. И весь оркестр был великолепен. А выдающийся скрипач Вадим Репин был неподражаем. Звуки скрипки хрустально лились над Москвой. Был исполнен саундтрек, который современный греческий композитор Афродита Райкопулу написала к немому фильму Love, снятому в Голливуде в 1927 году, а Вадим Репин адаптировал его к концерту. А также ария Ленского из "Евгения Онегина", специально сделанная для скрипки. И под конец был совершенно шикарный финал из Концерта для скрипки с оркестром № 1 Макса Бруха. А на экран транслировались отрывки из разных фильмов по мотивам книг Льва Толстого.

01. Дирижёр Денис Власенко
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02. Вадим Репин
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03. Оркестр "Новая Россия"
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04.
IMG_4511.jpg

05.
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06.
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07.
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08.
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Спасибо самой крутой блогерской банде mosblog, где можно записаться на интересные мероприятия

Спасибо grushenka за хорошую компанию

Tags: Репин
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