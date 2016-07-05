Необычный концерт блистательной Виты Васильевой с соборе Петра и Павла

Вита Васильева
С Витой Васильевой я познакомился в прошлом году на фестивале Юрия Башмета в Ярославле и был очарован "Реквиемом" в её исполнении, который она представила вместе с "Солистами Москвы" Юрия Башмета и хоровой капеллой "Ярославия". Также она работала с Владимиром, Спиваковым, Российским Национальным Оркестром, пела в "Иоланте" Чайковского в театре Сан-Карлуш в Лиссабоне. Много гастролирует и, мне кажется. что в России она недооценена. Надеюсь, что в России у Виты Васильевой будет намного больше концертов и спектаклей.
01.
Необычно слушать музыку сидя спиной к исполнителю. А Вита же ещё находилась наверху, около органа. И тут зритель оставался как бы наедине с музыкой
02.
Вита Васильева: "Я очень люблю органную музыку и большое удовольствие петь Баха, Мендельсона. Вообще сочетание: орган и вокал - это просто магия. Бах - космический композитор и я получаю огромное удовольствие от этой музыки".
03.
Вита Васильева: "У меня первый концерт в таком месте. Это и радостно и очень сложно, потому что нужно привыкнуть к акустике, звук сразу улетает. То, что наверху у нас и то, что внизу у вас - это совершенно два разных мира. Ты издаёшь звук и поёшь только ощущениями. Ты не слышишь, как он отдаётся тебе. Он улетает вниз и всё, ты его больше не видишь и не слышишь. И там очень-очень-очень жарко. Это определённые вокальные сложности. Но, слава Богу, мы справились, и, надеюсь, что доставили удовольствие".
04. В соборе Петра и Павла
Вита Васильева: "Непривычно, когда люди сидят спиной и как-то дискомфортно. Потому что привык глаза в глаза. Это как шоу "Голос" на первом канале. Я получила некий опыт такой интересный.
05.
На вопрос об утверждении Тамары Синявской, что лучшая вокальная школа - итальянская, а русские певицы - русскиеВита Васильева ответила: "Очень много хороших певцов по всему миру техничных, но по красоте тембра, я соглашусь".
06.
В программе были использована произведения Баха, Боэльмана, Мендельсона,Форе, Тости, Жигу, Дж.Каччини. Интересно, что с "Ave Маria" Дж.Каччини связана большая мистификация. На самом деле это произведение написал советский композитор Владимир Вавилов и впервые оно было издано на пластинке "Лютневая музыка XVI—XVII веков" в 1970-м году. И как оно было там подписано Джулио Каччини, так и распространилось. И до сих пор многие не подозревают, что на самом деле автором этой музыки является Владимир Вавилов. А "Ave Маria" Тости была исполнена просто божественно.
06. Вита Васильева и Игорь Белоконь
1 ноября Вита Васильева вместе с мужем Георгием Васильевым (тенор) и оркестром "Новая Опера" дают концерт в Доме Музыки "Под небом Италии" В программе арии и дуэты из опер Беллини, Доницетти, Верди, Гуно, Бизе. И вы ещё сомневаетесь надо ли идти? Надо таки бежать на этот концерт!
07. Вита Васильева и Игорь Белоконь
07. Зрители в восторге от концерта
08. Лютеранский Кафедральный собор Петра и Павла
09.
Спасибо nastyono4ka, da_dmitriy, grushenka, olga_sorokina, annastorm за хорошую компанию