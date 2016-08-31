Roman Shcherbakov (f_h_dis_gis) wrote in ru_classical,
Roman Shcherbakov
f_h_dis_gis
ru_classical

Музеи Московского Кремля проведут III Международный музыкальный фестиваль «Посольские дары»



III Международный музыкальный фестиваль «Посольские дары» порадует публику уникальной программой из четырёх концертов, каждый из которых представляет собой самостоятельный эксклюзивный проект: это гала-концерты «Миры Сергея Дягилева. Русские сезоны», «Музыкальная Европа эпохи ар деко», монографический проект «Игорь Стравинский — классик авангарда» и джазовый концерт Jazz Age. Фестиваль приурочен к масштабному музейному проекту «Элегантность и роскошь ар деко. Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels».

Среди участников - победители конкурса им. П. И. Чайковского, прославленные коллективы и музыканты из России, Италии, Японии и Польши. Прозвучат как широко известные, так и редко исполняемые произведения. Концерты состоятся 10, 14, 20 и 24 октября в Оружейной палате Московского Кремля.

Перед концертом у каждого гостя будет уникальная возможность посетить постоянную экспозицию Оружейной палаты Московского Кремля.

Ознакомиться с программой концертов и приобрести билет можно на сайте http://www.kreml.ru/.

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