Михаил Брацило (tushinetc) wrote in ru_classical,
Михаил Брацило
tushinetc
ru_classical

Музыка Святослава Бэлзы

В музее А.С.Пушкина, что на Пречистенке, прошёл вечер памяти Святослава Бэлзы. Большой знаток музыки, он приобщил к высокой культуре многие поколения наших людей. Был ведущим в программах "Большая опера" и "Большой балет". Вёл "Новогодний вокзал мечты с Юрием Башметом"

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В этот вечер в зал пришли близкие люди, его друзья, музыканты.Вечер вели его сыновья Игорь и Фёдор

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"Любовь к музыке и отменный вкус позволили ему делать то, что он делал, не только как профессионал, а чуть-чуть выше, и это человек, не имевший музыкального образования", - сказал народный артист СССР, художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин.

03. Владимир Минин
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Борис Струлев - виолончелист, лауреат международных конкурсов: "Без Бэлзы многие годы не обходилось ни одного настоящего мероприятия. Это всегда были искрометные шутки"

04. Борислав Струлев
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05. Александр Малофеев
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06. "Танцующая художница" Марта Тиш подарила сыновьям Бэлзы свою картину
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07. Дизайнер Алиса Толкачёва прочитала стихотворение, посвящённое Святославу Бэлзы
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08. Егор Апарин
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09. Владимир Магомадов исполнил "Застольную Гамлета"
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10. Агунда Кулаева - "Кармен"
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11. Максим Федотов и Галина Петрова исполнили "Фантазию скрипки и фортепиано" из "Травиаты"
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12. Солист Большого театра Олег Кулько спел арию из "Тоски"
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13. Сергей Мазаев со своим квинтетом тоже вспомнили Святослава Бэлзу
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14. Александр Покидченко иполнил песню на стихи Андрея Вознесенского "Не исчезай из жизни моей"
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15. Почтить память Святослава Бэлзы пришла и Вера Васильева
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16. А поскольку Святослав Бэлза в юности всерьёз занимался фехтованием, то в конце вечера была исполнена песня "Пора-порадуемся"
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Спасибо продюсеру Константину Филлипову за приглашение на этот замечательный вечер

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