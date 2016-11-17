Музыка Святослава Бэлзы

В этот вечер в зал пришли близкие люди, его друзья, музыканты.Вечер вели его сыновья Игорь и Фёдор
02.
"Любовь к музыке и отменный вкус позволили ему делать то, что он делал, не только как профессионал, а чуть-чуть выше, и это человек, не имевший музыкального образования", - сказал народный артист СССР, художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин.
03. Владимир Минин
Борис Струлев - виолончелист, лауреат международных конкурсов: "Без Бэлзы многие годы не обходилось ни одного настоящего мероприятия. Это всегда были искрометные шутки"
04. Борислав Струлев
05. Александр Малофеев
06. "Танцующая художница" Марта Тиш подарила сыновьям Бэлзы свою картину
07. Дизайнер Алиса Толкачёва прочитала стихотворение, посвящённое Святославу Бэлзы
08. Егор Апарин
09. Владимир Магомадов исполнил "Застольную Гамлета"
10. Агунда Кулаева - "Кармен"
11. Максим Федотов и Галина Петрова исполнили "Фантазию скрипки и фортепиано" из "Травиаты"
12. Солист Большого театра Олег Кулько спел арию из "Тоски"
13. Сергей Мазаев со своим квинтетом тоже вспомнили Святослава Бэлзу
14. Александр Покидченко иполнил песню на стихи Андрея Вознесенского "Не исчезай из жизни моей"
15. Почтить память Святослава Бэлзы пришла и Вера Васильева
16. А поскольку Святослав Бэлза в юности всерьёз занимался фехтованием, то в конце вечера была исполнена песня "Пора-порадуемся"
Спасибо продюсеру Константину Филлипову за приглашение на этот замечательный вечер
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