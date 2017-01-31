С днём рождения, маэстро Юрий Башмет!

Я пожалуй приведу фрагменты из интервью, которые были сделаны во время моих встреч с маэстро: "Мой дедушка награждён медалью "За взятие Берлина". Трое его братьев погибли во время войны. Их было пятеро. Папа мой тоже служил во время войны. Но в связи с ужасным зрением он оказался в писарях, то есть, конкретно не участвовал в боевых действиях. А дедушка участвовал. Причём был запевалой. У него был хороший голос и он мне даже это демонстрировал. К сожалению я не знаю сейчас, где находится плёнка, потому что я его записал. Я его попросил. Тогда появились только первые видеомагнитофоны. Я включил камеру и он мне спел "Катюшу" очень смешно и трогательно, но с одесским произношением. Ему говорили: "Ефрейтор Башмет, запевайте!". Я два часа его снимал. Это было трогательно и смешно".
02. Репетиция перед концертом как всегда. Никаких поблажек
"Я был приглашён возглавить альтовую группу в Берлинской филармонии. Пригласил Кароян. В отделе кадров Консерватории со мной побеседовали: "Почему официальное пришло приглашение, значит вы уже давали согласие?" Я говорю: "Нет, я не знаком с маэстро Карояном". "А как же, откуда он узнал о вас?" Я говорю: "Ну видимо средства информации, связи". Это я сейчас спокойно говорю. А тогда у меня в горле, сердце так стучало. Я понимал, что, в общем жареным пахнет. Спросили: "А вы как хотели бы?" Я ответил: "А вы как считаете?". "Ну мы рассмотрим конечно, но в принципе мы помогаем слаборазвитым странам, а Западный Берлин это не совсем слаборазвитая страна". "И как я узнаю о вашем решении?" "Не волнуйтесь, мы вас найдём". Рихтер собрал лучших студентов Консерватории в ансамбль. Мы репетировали. И когда выяснилось, что один паспорт не выдали, это был мой, на гастроли в Болгарию и во Францию, то, оказывается Рихтер поставил ультиматум, что если не выпустят этого мальчика, то он отменяет эти гастроли и два года, назло, не будет давать концерты в Москве. В конце концов ночью выдали мой паспорт, но я об этом ничего не знал. И мы поехали на гастроли. И когда я уже вернулся, мне Ниночка Львовна, жена Рихтера,всё это рассказала, а соответствующие органы, увидели, что я вернулся, поняли, что я не собираюсь убегать и работать у Карояна".
03.
"На корабле был фестиваль, где выступали Ростропович, Гидеон Кремер, Спиваков. Там люди платили деньги не только за то, чтобы присутствовать, а ещё за то, что могли с артистом пообщаться. И идёт такая Снегурочка американская лет девяносто пять и мы сталкиваемся. А у меня инструмент у меня в руке. И она так за рубашку:" Почему ты решил играть на альте?" Этот вопрос мой самый любимый. Потому что это так было кому-то угодно и были "Битлз", а потом появился Джимми Хендрикс,которого я не понял. Меня спас Владимир Ильич Ленин. В честь его 100-летия объявили конкурс. Почему альт, я был увлечён гитарой и старший товарищ сказал, что надо по несколько часов заниматься на скрипке, чтобы играть Паганини. А на альте надо заниматься всего час. И я приехал на конкурс. Один альтист. Конкурс хотели отменить, но моя учительница устроила скандал и я участвовал в конкурсе вместе со скрипачами. И вышел скандал. Я набрал самый высокий бал. И председатель конкурса сказал: "Вы что,хотите, чтобы весь мир смеялся, что конкурс скрипачей выиграл альтист?" И дали шесть первых премий".
04.
05. Надо отдельно снимать, когда маэстро дирижирует. Это феерический сплав эмоций и чувств
06.
В этот вечер Юрий Башмет выюрал произведения Франца Шуберта
07. В зале аншлаг
08. Начался концерт Симфонией №8 си минор "Неоконченная"
08. Далее прозвучала Месса №2 соль мажор для сопрано, тенора, баса, хора, струнных и органа. Солисты Анна Данилюк (сопрано), Иван Деревнин (тенор), Владимир Красов (бас), вокальный ансамбль INTRADA
09. Потом солировал сам маэстро в сонате "Аперджионе" для альта и струнных произведений
10. А дальше была исполнена Симфония №3 ре мажор
11. Поздравить маэстро пришли дирижёр Александр Сладковский
12. Владимир Васильев - артист балета, балетмейстер, хореограф, театральный режиссёр, актёр, художник, поэт, педагог.
13. Леонид Рошаль - хирург, профессор
14.
15.
16.
17.
Спасибо juliya_lambert, grushenka, pobegushka, olga_sorokina, nastyono4ka за хорошую компанию
Подписывайтесь на самое культурное сообщество Москвы и вы сможете записываться на все самые интересные мероприятия в столице