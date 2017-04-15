Дочь полка

Мари - Ольга Пудова
А ведь работа со зрителем, с прессой и блогерами - это важный момент. И, например, в Большом театре, вообще не понимают важность этого момента, не понимают современных технологий. Вот господин Урин - директор Большого театра, на недавней дискуссии сказал, что вот есть 70 процентов заполнения зала на опере и большего быть не может. Про современные технологии привлечения зрителей он и слышать не желает в своём снобизме.
Дуэт Мари и Тонио
02. Ольга Пудова в роли Мари очаровательна. Её сопрано летало над залом, а актёрское мастерство было выше всяких похвал. Это, знаете ли, тяжело, не в спектакле, а в концертном исполнении оперы, передать все чувства.
Но вот вам пример. Стопроцентно заполненный зал Московской Консерватории на опере. Аншлаг!!! При этом не на спектакле, а на концертном исполнении. И куда надо отправить после таких слов, про 70 процентов заполнения зала на опере, господина Урина из Большого театра?
03. Тонио - Дмитрий Корчак. Его тенор разливался, собирая аплодисменты
История дочери полка Мари и любви со счастливым финалом, в потрясающем исполнении артистов, оркестра и хора вызвала овации у зрителей, которые вызывали артистов на поклоны несколько раз
04. Маркиза де Беркенфильд - Анна Кикнадзе, меццо-сопрано. Также блестяще исполнила свои партии и сыграла свою роль. Вообще мне показалось, что в этот вечер девочки переигрывали мальчиков. Мальчикам не хватало именно актёрских мелочей при прекрасном вокальном исполнении
05. Сюльпис - Бруно Пратико, бас-баритон. Да, такой убедительный строгий сержант, вояка
06. Гортензио, управляющий маркизы - Константин Бржинский
07. Герцогиня де Кракенторп - Ирина Мирошниченко. Вот уж кого не ожидал увидеть в оперном спектакле, так это Ирину Мирошниченко. Но тут у неё роль разговорная, небольшая и сыграла она её просто великолепно. Французский перемежающийся с русским создал весёлую атмосферу и это было смешно и добавило шарм в постановку
08. Ну и конечно одним из главных лиц, был тот, кого мы обычно видим только со спины - дирижёр, маэстро Денис Власенко, который фантастически провёл музыкальную линию спектакля вместе с Московским академическим камерным оркестром "Musica Viva" и Академическим Большим хором "Мастера хорового пения" Российского государственного музыкального телерадиоцентра
09. Наталья Игнатенко - Генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой"
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Огромное спасибо маэстро Денису Власенко за приглашение на этот великолепный вечер оперы
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