Рахманиновское лето. Творческий детский лагерь в Москве



Для детей 5–10 лет

Когда:

С 5 июня по 11 августа 2017. Программа разделена на смены по 5 будних дней. С 09:00 до 18:00, с трехразовым питанием.

Где:

Рахманиновское общество, г. Москва, Большая Ордынка, д. 6/2, строение 1

О проекте:

Проект альтернативного детского музыкального образования «Империя искусств» уже 3 года существует в Санкт-Петербурге. В его рамках в дни школьных каникул проходят программы «Лето в Капелле», «Лето в музее», «Лето в театре». В этом году впервые летний музыкальный лагерь откроется и в Москве.

Участников программы «Рахманиновское лето» ждут игры, квесты и творческие задания. Также ребята смогут познакомиться с концертирующими артистами-музыкантами, послушать специально подготовленный для них концерт, узнать об особенностях профессии исполнителя и композитора. В конце каждой смены проходит отчетный вечер-концерт, куда приглашаются родители.

Расписание дня:

09.00 – 09.30 Сбор

09.30 – 10.30 Занятие I

10.30 – 11.00 Второй завтрак

11.00 – 12.00 Игры на открытом воздухе

12.00 – 13.00 Занятие II

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 15.00 Концерт

15.00 – 16.30 Игры на открытом воздухе

16.30 – 17.00 Полдник

17.00 – 18.00 Занятие III

18.00 – 18.30 Встреча с родителями

Стоимость одной смены (5 дней): 12000 руб. При покупке 2-х и более смен — скидка 500 рублей с каждой последующей смены.