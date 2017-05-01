Рахманиновское лето. Творческий детский лагерь в Москве

Для детей 5–10 лет
Когда:
С 5 июня по 11 августа 2017. Программа разделена на смены по 5 будних дней. С 09:00 до 18:00, с трехразовым питанием.
Где:
Рахманиновское общество, г. Москва, Большая Ордынка, д. 6/2, строение 1
О проекте:
Проект альтернативного детского музыкального образования «Империя искусств» уже 3 года существует в Санкт-Петербурге. В его рамках в дни школьных каникул проходят программы «Лето в Капелле», «Лето в музее», «Лето в театре». В этом году впервые летний музыкальный лагерь откроется и в Москве.
Участников программы «Рахманиновское лето» ждут игры, квесты и творческие задания. Также ребята смогут познакомиться с концертирующими артистами-музыкантами, послушать специально подготовленный для них концерт, узнать об особенностях профессии исполнителя и композитора. В конце каждой смены проходит отчетный вечер-концерт, куда приглашаются родители.
Расписание дня:
09.00 – 09.30 Сбор
09.30 – 10.30 Занятие I
10.30 – 11.00 Второй завтрак
11.00 – 12.00 Игры на открытом воздухе
12.00 – 13.00 Занятие II
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 15.00 Концерт
15.00 – 16.30 Игры на открытом воздухе
16.30 – 17.00 Полдник
17.00 – 18.00 Занятие III
18.00 – 18.30 Встреча с родителями
Стоимость одной смены (5 дней): 12000 руб. При покупке 2-х и более смен — скидка 500 рублей с каждой последующей смены.
Узнать подробности и записаться на программу можно на сайте http://gorodmus.ru/iimsk или по телефону +7(926)150-42-24.