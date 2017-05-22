В зале Московской Консерватории был аншлаг. "Солистов Москвы" пришли поздравить многие известные люди. Это говорит о том. что культура живёт и не умирает, как многим кажется
02. Игорь Бутман сыграл абсолютно чумовое соло в джазовой композиции, которую сам и написал. Зал просто рыдал от восторга
Юрий Башмет вспоминал, что где только они за это время не играли. Даже там, где оборачиваешься, а стоит бурый мишка и тоже слушает концерт:)
03. Вот такой вот джаз под Страдивари
Как-то в гастролях по Японии Мстислав Ростропович сказал Юрию Башмету: "Моё время уходит, твоё приходит". "Почему?", -спросил Юрий Башмет. "Потому что я учил на виолончели, а ты, следующий, на альте". Дело в том, что императорская семья в Японии очень музыкальная семья. Император-папа - виолончелист, а мама - пианист.
04. Константин Хабенский читал "Карнавал животных" Сен-Санса. Абсолютно гениальная вещь, которую они уже давно делают с Юрием Башметом
05. Хабенский хулиганил
06. Играл на рояле
07. Дирижировал оркестром
08. И показывал мне язык:)
09. Ксения Башмет
10. Иван Рудин
11. Маэстро вспоминал разные истории
12. Министр культуры Владимир Мединский поздравил "Солистов Москвы". также было зачитано письмо Владимира Путина с поздравлениями оркестру
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15. Пришли поздравить ансамбль и Валерия с Иосифом Пригожиным
16. Закончился вечер произведением Шуберта - Малера "Девушка и Смерть"
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18. Ан нет, не закончился. На бис была сыграна "Полька"
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