Михаил Брацило (tushinetc) wrote in ru_classical,
Михаил Брацило
tushinetc
ru_classical

Джаз под Страдивари

Вы когда-нибудь слышали джаз под инструменты Страдивари, Гварнери, Амати из Государственной коллекции? А я слышал и видел сей уникальнейший концерт, который дал камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением маэстро Юрия Башмета в честь своего 25-летнего юбилея. И самое культурное сообщество Москвы moscultura было единственное, кто фотографировал концерт. Так что это эксклюзивный репортаж

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В зале Московской Консерватории был аншлаг. "Солистов Москвы" пришли поздравить многие известные люди. Это говорит о том. что культура живёт и не умирает, как многим кажется

02. Игорь Бутман сыграл абсолютно чумовое соло в джазовой композиции, которую сам и написал. Зал просто рыдал от восторга
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Юрий Башмет вспоминал, что где только они за это время не играли. Даже там, где оборачиваешься, а стоит бурый мишка и тоже слушает концерт:)

03. Вот такой вот джаз под Страдивари
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Как-то в гастролях по Японии Мстислав Ростропович сказал Юрию Башмету: "Моё время уходит, твоё приходит". "Почему?", -спросил Юрий Башмет. "Потому что я учил на виолончели, а ты, следующий, на альте". Дело в том, что императорская семья в Японии очень музыкальная семья. Император-папа - виолончелист, а мама - пианист.

04. Константин Хабенский читал "Карнавал животных" Сен-Санса. Абсолютно гениальная вещь, которую они уже давно делают с Юрием Башметом
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05. Хабенский хулиганил
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06. Играл на рояле
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07. Дирижировал оркестром
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08. И показывал мне язык:)
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09. Ксения Башмет
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10. Иван Рудин
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11. Маэстро вспоминал разные истории
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12. Министр культуры Владимир Мединский поздравил "Солистов Москвы". также было зачитано письмо Владимира Путина с поздравлениями оркестру
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14.
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15. Пришли поздравить ансамбль и Валерия с Иосифом Пригожиным
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16. Закончился вечер произведением Шуберта - Малера "Девушка и Смерть"
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18. Ан нет, не закончился. На бис была сыграна "Полька"
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Tags: Башмет
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